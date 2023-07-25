Суд арештував нардепа Пономарьова без права внесення застави

25 липня 2023, 18:55

Запобіжний захід у вигляді арешту було обраний народному депутату Олександру Пономарьову, представнику забороненої політичної партії ОПЗЖ, судом у Києві. Про це було повідомлено Офісом генерального прокурора у вівторок, 25 липня.

У повідомленні Офісу генерального прокурора зазначається: "На клопотання прокурорів Офісу генпрокурора, - Печерський районний суд обрав народному депутату від забороненої політичної партії ОПЗЖ запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави".

Раніше повідомлялось, що Олександру Пономарьову було оголошено підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України). За цим звинуваченням йому може бути призначено до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронні органи встановили, що під час повномасштабного вторгнення росії на тимчасово окупованій території, Олександр Пономарьов перереєстрував свої підприємства відповідно до законодавства рф і надавав пальне ворогам, а також постачав техніку для облаштування фортифікаційних споруд.