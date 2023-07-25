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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
25 липня 2023, 20:14

Суд на 2 місяці арештував Борисова з можливістю застави в 150 млн. гривень

Після розгляду справи, Печерський райсуд Києва вирішив взяти під варту колишнього одеського військкома Євгена Борисова на два місяці у зв'язку з підозрою у незаконному збагаченні.

Йому надали можливість звільнитися під заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура вимагала арешту без можливості внесення застави. Проте, у суді Борисов відмовився визнавати свою провину та заявив, що не ховався від слідства. За його словами, він добровільно прибув з Одеси до Києва з наміром здатися ДБР, але правоохоронці діяли швидше.

Підозра у незаконному збагаченні на суму 188 мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби була оголошена Борисову 22 липня, а 24 липня його заарештували у Києві.

Згідно зі слідчими даними, Борисов під час воєнного стану незаконно покинув територію країни та перебував майже місяць у ряді країн, зокрема Молдові, Туреччині, Сейшельських островах та Іспанії.

У цей період члени його сім'ї купували автомобілі преміум-класу та нерухомість в Іспанії, що не збігається з офіційним доходом сім'ї.

Нагадаємо, що Борисова відсторонили 1 травня через звинувачення в корупції, а 4 липня його посаду зайняв Олександр Охріменко.

Джерело: "Офіс генпрокурора"
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