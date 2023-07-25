ЄС готві вивезти весь агроекспорт України через «коридор солідарності»

25 липня 2023, 20:36

Європейський Союз планує продовжити експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу росії з "зернової угоди". Про це повідомив Януш Войцеховський, європейський комісар з питань сільського господарства.

"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 мільйонів тонн на місяць олійних і зернових культур, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", - зазначив Войцеховський.

До виходу росії з Чорноморської зернової угоди, близько 60% українського експорту продуктів харчування відправлялося "коридорами солідарності" Європейського Союзу та країнами-сусідами України. Решта 40% виходила через Чорне море.

Система "коридорів солідарності" дозволяє перевозити товари через країни ЄС різними видами транспорту, зокрема баржами, залізницею, автомобільним транспортом та внутрішніми водними шляхами.

Німеччина та Франція висловилися проти продовження обмежень на експорт українського зерна до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії.

Міністр сільського господарства Німеччини, Джем Оздемір, висловився про те, що Європейська комісія повинна роз'яснити, що продовження обмежень неможливе.

Марк Фесно, його французький колега, наголосив на необхідності колективної відповіді на виклик дестабілізації ринків, а не односторонніх заходів чи індивідуальних авантюр.

З 2 травня Європейський Союз заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії, а 5 червня заборону продовжено до 15 вересня. Представники цих країн вже висловлювались за продовження терміну обмежень після 15 вересня та можливе розширення обмежуваних товарів.