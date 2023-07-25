Обстріл Авдіївки: рф застосувала 4 ракети. Поранені та загиблі

25 липня 2023, 20:52

Сьогодні, російська окупаційна армія випустила чотири ракети по місту Авдіївка в Донецькій області, що призвело до трагічних наслідків. За даними очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, внаслідок обстрілу загинув чоловік 1954 року народження, а ще одна жінка була поранена.

Віталій Барабаш зазначив, що о 10:32 військові рф випустили чотири ракети, з яких дві влучили в територію Авдіївського коксохіму, а ще дві - в стару частину міста.

"Сьогодні, окрім пораненої жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження. А міг би жити", - зазначив Барабаш.

Міський голова закликав мешканців Авдіївки виїжджати з міста і запевнив, що всі необхідні заходи для безпечної евакуації і надання гуманітарної допомоги вже підготовлено. Він закликав всіх, хто перебуває в місті, змінити режим "стрес і небезпека" на "життя триває" і скористатися можливістю для виїзду з небезпечної зони.

У Авдіївці наразі залишається понад 1700 осіб, і їх безпека є пріоритетом для місцевої адміністрації та гуманітарних організацій. Всі необхідні заходи будуть вжиті для підтримки та допомоги тим, хто залишить місто, в тому числі забезпечення необхідними ресурсами та послугами для адаптації на новому місці.