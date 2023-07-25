Російський винищувач намагався збити американський дрон над Сирією

25 липня 2023, 21:04

Інцидент, пов'язаний із російським винищувачем, стався 23 липня над територією Сирії, коли він пролетів на небезпечній відстані від американського безпілотника MQ-9 Reaper та випустив по ньому сигнальні ракети, що призвело до пошкодження дрона. Про цей випадок повідомили з посиланням на військові джерела.

Глава Центрального командування ВПС США, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, заявив, що інцидент мав мету збити американський безпілотник, і закликав російські сили в Сирії припинити таку "безрозсудну, неспровоковану і непрофесійну поведінку".

Зазначено, що оператор безпілотника зумів утримати його в повітрі та повернув його на базу, уникнувши серйозніших наслідків.

Американські офіційні особи повідомили, що протягом останніх тижнів російські винищувачі намагалися переслідувати безпілотники MQ-9, які брали участь у боротьбі з угрупованням "Ісламська держава", зокрема, в західній частині Сирії. Інциденти з пролітами російських винищувачів на небезпечно малій відстані від американських безпілотників та запуском сигнальних ракет неодноразово спостерігалися впродовж останніх трьох тижнів.