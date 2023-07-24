Морська піхота ВМС ЗСУ ліквідували ворожий вертоліт Ка-52

Сьогодні, 25 липня 2023 року, близько 8-ї години ранку, розрахунком ПЗРК зі складу Морської піхоти ВМС ЗСУ був знищений ворожий вертоліт Ка-52.
Нагадаємо, Ка-52 (відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула»
Дякуємо 38-й бригаді морської піхоти, що утилізувала ворожий Ка-52 на Донбасі.
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