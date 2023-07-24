25 липня 2023, 12:58

На Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) російські окупаційні «фахівці» здійснили перехід енергоблоку №4 у стан "гарячий зупин", про що повідомила пресслужба Енергоатому.

Зауважується, що такі дії є грубим порушенням умов ліцензії на експлуатацію ядерної установки, а згідно з ліцензією, експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має проводитись тільки в стані "холодний зупин".

Президент Енергоатому, Петро Котін, звернувся до Офісу генерального прокурора, зазначивши на злочини росіян та закликав Міністерство закордонних справ зробити все, щоб закликати МАГАТЕ вжити заходів впливу на російських окупантів для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодної зупинки".

За словами Котіна: "Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії, порушуючи умови ліцензії та міжнародні норми. Це свідоме та навмисне порушення українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотне покарання."

Тим часом, МАГАТЕ повідомили про виявлення протипіхотних мін на території ЗАЕС, розташованих у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром станції.

Російська сторона стверджує, що наявність мін - це військове рішення, а район перебуває під контролем їхніх військових. Проте, МАГАТЕ наголосили, що такі дії не відповідають нормам безпеки.