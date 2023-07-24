Запущено серійне виробництво українського БпЛА «Sirko»

25 липня 2023, 13:58

Українська компанія "Науково-виробнича компанія Skyassist" представила новий безпілотний літальний апарат Sirko, який розроблено у Харкові.

Презентація цього українського БПЛА відбулася під назвою "Люті Пташки Демо День", і на ній голова наглядової ради компанії, Ігор Криничко, повідомив про початок серійного виробництва дрона.

«Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває», - зазначив Криничко.

Цей новий безпілотник має ряд переваг, зокрема, у його розмаху крил. Як стверджують розробники, розмах крил у Sirko дуже малий у порівнянні зі звичайними безпілотниками з подібним функціоналом. Лише 93 сантиметри проти 1,67-1,7 метра у закордонних аналогів. Вага дрона становить приблизно 1,4 кг.

Одна з головних переваг Sirko полягає в можливості використовувати його як в автоматичному, так і в ручному режимах польоту. Керування літаком здійснюється за допомогою спеціального пульта на відстані до 30 кілометрів.

Що стосується постачання цих безпілотників військовим, то на даний момент державна закупівля не планується. Замість цього, комплекси закуповуються для військових за рахунок волонтерських коштів.

Зараз проводяться випробування безпілотників у реальних умовах, зокрема, відгуки захисників щодо практичного використання дрона збираються з Куп'янського напрямку, Херсонщини та Миколаївської області.

Протягом червня військовим відвантажили майже сотню комплексів, а потужності дозволяють робити 800-1000 таких безпілотників на місяць. Компанія також планує продовжити розробку ударної версії безпілотника, щоб збільшити його можливості на полі бою.