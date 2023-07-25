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Суспільна думка
Влада / Події
26 липня 2023, 17:14

Василь Малюк підтвердив, що руйнування Кримського мосту в 2022 році - справа СБУ

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк підтвердив, що руйнування Кримського мосту, яке сталося у жовтні 2022 року, було здійснене залученими до цієї операції працівниками СБУ.

Раніше, Малюк вказував на "певну причетність" спецслужби до цього вибуху, але тоді не стверджував це на 100 відсотків. Тепер же він відкрито заявив про роль СБУ в цій справі.

"Служба безпеки України реалізувала безліч спеціальних операцій. Частину з них ми будемо згадувати публічно після досягнення перемоги, про деякі з них, можливо, взагалі не будемо вести розмову... Але руйнування ‘Кримського мосту’ 8 жовтня минулого року — це одна з операцій, якою ми пишаємося", — зазначив голова СБУ.

Важливо, що згаданий вище вибух призвів до руйнування частини незаконної надбудови - «Кримського мосту», який з'єднує український Крим з росією через Керченську протоку. Це сталося в ході російсько-української війни, під час агресії росії проти України.

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