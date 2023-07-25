Близько 13 години 26 липня 2023 року знищено 2 крилаті ракети «калібр»

Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.
💥 Обидві ракети збито на Вінниччині.
✈️ Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00!
❗️Про можливі пуски та загрози повідомимо додатково на офіційному телеграм-каналі Повітряних Сил.
У разі небезпеки – прямуйте в укриття!