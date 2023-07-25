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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 липня 2023, 17:27

Близько 13 години 26 липня 2023 року знищено 2 крилаті ракети «калібр»

Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

💥 Обидві ракети збито на Вінниччині.

✈️ Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00!

❗️Про можливі пуски та загрози повідомимо додатково на офіційному телеграм-каналі Повітряних Сил.

У разі небезпеки – прямуйте в укриття!

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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