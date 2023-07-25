26 липня 2023, 17:27 Близько 13 години 26 липня 2023 року знищено 2 крилаті ракети «калібр» Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. 💥 Обидві ракети збито на Вінниччині. ✈️ Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00! ❗️Про можливі пуски та загрози повідомимо додатково на офіційному телеграм-каналі Повітряних Сил. У разі небезпеки – прямуйте в укриття! Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com