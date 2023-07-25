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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 липня 2023, 17:56

ЗСУ отримали 1700 БпЛА для наступу від «Армії дронів»

Уряд взяв на озброєння 1700 ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), що були придбані в рамках програми "Армія дронів". Про це було оголошено в Telegram віцепрем'єр-міністром з цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

"Ми підтримуємо контрнаступ та надсилаємо на передову 1700 безпілотників, включаючи ударні та розвідувальні коптери. Ці сучасні апарати оснащені штучним інтелектом, що допомагає ефективно розпізнавати та нейтралізувати ворожі цілі. Усі ці БпЛА були придбані у рамках державної програми ‘Армія дронів’," - зазначив Федоров.

Програма "Армія дронів" була ініційована Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством цифрової трансформації. Цей проєкт передбачає системний закупівлю БпЛА та їх передачу в українську армію. Крім того, програма включає ремонт і підготовку операторів БпЛА.

Вже створено 11 ударних рот дронів в Збройних Силах України, а також було підготовлено 10 тисяч операторів БпЛА спільно з освітніми центрами, при цьому ще 10 тисяч продовжують навчання.

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