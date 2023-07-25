Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 липня 2023, 20:42

Донеччина під вогнем противника: є загибелі та поранені цивільні

Сьогодні, 26 липня, російські війська знову обстріляли декілька населених пунктів в Донецькій області, внаслідок чого один мирний житель загинув, а щонайменше шість осіб отримали поранення. Атака сталася у містах Залізне та Торецьк, а також у селах Васюківка, Красногорівка та Соловйове.

За даними слідства, російські сили атакували міста та села, використовуючи артилерію.

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях з приводу цих військових злочинів та порушення законів війни.

На жаль, в результаті обстрілів постраждала сім'я у Залізному: 71-річна жінка отримала осколкові поранення, а її 45-річний син загинув. Крім того, у Васюківці поранений 35-річний чоловік, який перебуває у комі, та 21-річний хлопець. У Торецьку двоє жителів отримали множинні поранення: 70-річна жінка та 43-річний чоловік. О 17:15 російські сили обстріляли село Соловйове, де була поранена 62-річна жінка.

Правоохоронці намагаються документувати всі факти воєнних злочинів, вчинених російськими військами, та продовжують розслідування.

Джерело: "Донецька обласна прокуратура"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: