Донеччина під вогнем противника: є загибелі та поранені цивільні

26 липня 2023, 20:42

Сьогодні, 26 липня, російські війська знову обстріляли декілька населених пунктів в Донецькій області, внаслідок чого один мирний житель загинув, а щонайменше шість осіб отримали поранення. Атака сталася у містах Залізне та Торецьк, а також у селах Васюківка, Красногорівка та Соловйове.

За даними слідства, російські сили атакували міста та села, використовуючи артилерію.

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях з приводу цих військових злочинів та порушення законів війни.

На жаль, в результаті обстрілів постраждала сім'я у Залізному: 71-річна жінка отримала осколкові поранення, а її 45-річний син загинув. Крім того, у Васюківці поранений 35-річний чоловік, який перебуває у комі, та 21-річний хлопець. У Торецьку двоє жителів отримали множинні поранення: 70-річна жінка та 43-річний чоловік. О 17:15 російські сили обстріляли село Соловйове, де була поранена 62-річна жінка.

Правоохоронці намагаються документувати всі факти воєнних злочинів, вчинених російськими військами, та продовжують розслідування.