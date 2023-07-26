Зеленський вніс до Ради законопроєкти продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації

26 липня 2023, 20:49

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України два законопроєкти, спрямовані на продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні.

Згідно з опублікованими документами, президент пропонує продовжити відповідні статуси, але поки що інформація про конкретні терміни не розголошена.

Якщо законопроєкти будуть прийняті Верховною Радою, це буде восьме продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Раніше такі рішення здійснювались на 90-денний період, а останнє продовження воєнного стану було здійснено 18 травня.

Указ про введення воєнного стану був підписаний президентом у лютому 2022 року після вторгнення росії до України. Цей статус дозволяє встановити ряд обмежень, які контролюються військовим керівництвом та органами влади.

Наразі також діє загальна мобілізація, що передбачає призов всіх чоловіків віком від 18 до 60 років на військову службу. Однак існують категорії громадян, які не підлягають призову.