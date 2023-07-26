В обіг введена нова марка від Укрпошти, присвячена СБУ

26 липня 2023, 21:37

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Укрпоштою представила нову марку, яка присвячена діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. Це стало фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

Презентація марки відбулася за участі голови СБУ Василя Малюка та генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. Василь Малюк під час події зазначив, що руйнування Кримського мосту стало однією з операцій СБУ, яка була здійснена з перших днів повномасштабного вторгнення рф.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту - це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - заявив Малюк.

Стікери з маркою будуть використовуватись спецпризначенцями СБУ, які перебувають на передовій. За допомогою цих маркувальних матеріалів бійці зможуть відзначати боєприпаси, якими здійснюють операції проти ворога.

Поштові набори з марками Служби безпеки України будуть доступні у відділеннях Укрпошти, а також в онлайн магазинах, таких як офіційний поштовий магазин, eBay та Amazon. Крім марок, у продажу будуть доступні тематичний мерч, зокрема футболка та набір стікерпаків.