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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
26 липня 2023, 12:44

Комітет ВР з гуманітарної та інформаційної політики підтримав відставку Ткаченка

Засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики привернуло увагу громадськості своїм рішенням щодо відставки Олександра Ткаченка, який обіймав посаду міністра культури та інформаційної політики. Комітет не підтримав його відставку.

У повідомленні, опублікованому на сторінці профільного парламентського комітету у Фейсбуці зазначалося:

"Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка".

Це лише перший етап процесу, адже питання про відставку міністра буде далі розглядатися та вирішуватися через голосування у Верховній Раді. Таким чином, подальший розвиток подій залишається відкритим та залежатиме від рішення народних обранців.

Зауважимо, що у відеозверненні 20 липня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики.

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