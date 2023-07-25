26 липня 2023, 13:22

За даними керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, російські окупанти активно застосовують дрони-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні. Ці дрони були зібрані на території рф.

В ефірі телемарафону Наталія Гуменюк зазначила, що виявлення таких дронів стає складним через їх низький прохід над Чорним морем та використання русла річок для масккування.

"Те, що на залишках тих 'шахедів', які були знайдені після останніх атак, були вже маркування до прикладу кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське," - заявила Гуменюк.

За словами Гуменюк, окупанти, як правило, запускають БпЛА зі східного узбережжя Азовського моря, але також були випадки запуску дронів з Криму.

Вона також наголосила, що дрони використовують декілька маршрутів та намагаються скористатись особливостями ландшафту для маскування з ціллю ускладнення їх виявлення.