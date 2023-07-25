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Суспільна думка
Політика / Влада / Кримінал
26 липня 2023, 14:15

Колишньому нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" офіційно повідомили про підозру

Колишньому народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" офіційно повідомили про підозру. Інформацію про це оприлюднили представники ДБР та Офісу генерального прокурора 26 липня.

Згідно з повідомленням, підозра фігуранту була передана шляхом скерування запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкції, передбачені статтею, за якою чоловіку повідомили про підозру, можуть призвести до позбавлення його волі на строк до 15 років, а також конфіскації майна.

За даними слідства, протягом періоду з 2019 по 2021 рік колишній чиновник у своїх виступах та інтерв’ю активно поширював маніпулятивні висловлювання, які завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці України з точки зору держави, економіки та інформаційного простору.

Його пропагандистська діяльність сприяла досягненню військово-політичних цілей керівництва рф та надавала агресорській державі ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, екснардеп активно поширював антиукраїнську пропагандистську інформацію серед політичних керівників країн Європейського Союзу.

Джерело: "ДБР та Офіс генпрокупрора"
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