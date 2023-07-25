Фахівці Луганської обласної служби зайнятості у столиці будуть вести прийом переселенців у благодійному фонді «Рокада».

26 липня 2023, 15:34

Благодійна організація «Благодійний фонд «Рокада» – українська недержавна організація, яка надає допомогу біженцям, особам, які потребують додаткового захисту, особам, які звернулись за захистом в Україні, внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали від проведення військових дій. БФ «Рокада» є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН ООН в Україні.

Фахівці Фонду надають наступні послуги:

- соціальний супровід

- психологічна підтримка

- підтримка місць компактного проживання ВПО

- юридичні консультації з соціальних питань

- консультування з питань працевлаштування

- надання матеріалів для ремонту будівель, пошкоджених під час військових дій.

Один з напрямків нашої спільної роботи - допомога постраждалим українцям у працевлаштуванні та перекваліфікації. Тож бенефіціари, які звертатимуться також отримають фахові консультації з питань зайнятості й інформацію про вакансії. В приміщені фонду розміщені інформаційні матеріали служби зайнятості.

Запрошуємо земляків відвідати БФ "Рокада" за адресою: м. Київ, вул. В. Чумака, 7. Більш детальніше про роботу Фонду за 👉 посиланням

Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній 098-875-48-95, 099-491-20-86 або пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини (роботодавців) та 👉 підприємців Луганщини.

Надаємо підтримку з питань зайнятості:

- телеграм-канал:

- вайбер-канал.