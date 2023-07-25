26 липня 2023, 17:04

Правоохоронні органи здійснили затримання посадовців військкоматів у трьох областях України – Дніпропетровській, Чернівецькій та Волинській. Всі затримані були підозрювані у вимаганні хабара. Інформацію про це оприлюднила Нацполіція 26 липня.

Зокрема, у Волинській області заступник начальника одного з районних військкоматів затриманий у момент отримання частини хабара – 25 тисяч гривень. Таким чином, він вимагав у призовника 1000 доларів.

У Дніпропетровській області оперативники також затримали посадовця районного військкомату, який отримав 1000 доларів та 12 тисяч гривень за обіцянку "відтягнути час" призову на максимально можливий термін.

У Чернівецькій області виявили двох військовослужбовців обласних мобілізаційних відділень, які систематично вимагали хабара за підготовку фіктивних документів про непридатність до військової служби. Один із фігурантів був затриманий під час отримання 9000 гривень хабара.

Всім затриманим повідомлено про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою згідно з ч.3 ст.368 КК України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років, з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Призначення обраної запобіжної міри варіюється в залежності від кожного окремого випадку.