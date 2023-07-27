Ситуація щодо російського вторгнення на 27.07.2023

За добу наші захисники знищили 9 танків російських загарбників, збили 40 крилатих ракет ворога: загальні втрати рф становлять 244,2 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4186 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
- артилерійських систем – 4745 (+18) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 457 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+40),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 708 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!