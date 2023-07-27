Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
27 липня 2023, 17:13

У першому читанні Рада ухвалила відновлення е-декларування

27 липня під час засідання Верховної Ради України було підтримано у першому читанні законопроект №9534, який повертає е-декларування. Про це стало відомо з повідомлення народного депутата Ярослава Желєзняка.

Законопроект отримав підтримку 299 народних обранців, 21 депутат утримався від голосування, а жоден не проголосував проти, уточнив Желєзняк.

Законопроект №9534 передбачає внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. Він був зареєстрований у Верховній Раді 26 липня. Основні нововведення законопроекту полягають у тому, що декларації мають бути подані не лише за поточний рік, а й за всі попередні.

Перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин раніше вказав, що у законопроекті передбачено проведення декларування без приховання житла, яким користувалися під час воєнного стану, а також публікацію всіх декларацій, крім приватних даних. Він також додав, що військові особи не мають декларуватися, доки виконують військовий обов'язок. Однак, Юрчишин зауважив, що це лише перше читання, і до другого читання можуть бути внесені певні зміни.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: