У першому читанні Рада ухвалила відновлення е-декларування

27 липня 2023, 17:13

27 липня під час засідання Верховної Ради України було підтримано у першому читанні законопроект №9534, який повертає е-декларування. Про це стало відомо з повідомлення народного депутата Ярослава Желєзняка.

Законопроект отримав підтримку 299 народних обранців, 21 депутат утримався від голосування, а жоден не проголосував проти, уточнив Желєзняк.

Законопроект №9534 передбачає внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. Він був зареєстрований у Верховній Раді 26 липня. Основні нововведення законопроекту полягають у тому, що декларації мають бути подані не лише за поточний рік, а й за всі попередні.

Перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин раніше вказав, що у законопроекті передбачено проведення декларування без приховання житла, яким користувалися під час воєнного стану, а також публікацію всіх декларацій, крім приватних даних. Він також додав, що військові особи не мають декларуватися, доки виконують військовий обов'язок. Однак, Юрчишин зауважив, що це лише перше читання, і до другого читання можуть бути внесені певні зміни.