Фонд Slots City: актуальна допомога армії

27 липня 2023, 12:39

Фонд Slots City: результативні та необхідні закупівлі

Благодійна організація Slots City – це один з потужних фондів, який надає цільову допомогу саме тим підрозділам та бригадам, яким це найнеобхідніше. Щомісяця звітність на офіційному сайті показує, що ведеться постійна робота та чимало підрозділів отримують те, чого вони потребують: уже зібрано і передано понад 50 млн грн.

Як фонд Слотс Сіті залучає кошти

Багатьом прихильникам азартних розваг та ігрових автоматів онлайн Slots City відоме як онлайн казино та наземне казино. Однак це ще й благодійна організація, яку компанія запустила практично одразу ж після відкриття онлайн-казино. Кошти для наповнення залучались зокрема і з наземних казино.

З початком війни відбулось переформатування. Тепер за рахунок зібраних коштів, зокрема з кожного внесеного на рахунок депозиту, формується досить велика сума. Компанія Слотс Сіті старається не лише самостійно допомагати воїнам, але і брати участь у важливих зборах інших БФ.

Одне з основних джерел наповнення сьогодні – це саме депозити гостей, з яких надходить по 10 грн. Причому як в онлайн казино, так і в наземних казино. Використовуючи ці кошти для ігрових автоматів, є шанс вигравати реальні гроші, які надалі також зможете частково донатити. Плюс, всі виграші з ігрових автоматів Слотс Сіті оподатковуються. Це вже надходження до державного бюджету, що дуже важливо для держави.

Звіт за червень від компанії Слотс Сіті: що та кому передали

Slots City – це фонд, який працює напряму з військовими, вони зв’язуються та повідомляють власні потреби. Так, в червні було виконати запити на:

● авто – ремонт транспорту та закупка шин, участь в зборі на закупку автомобілів для ЗСУ. Транспорт надзвичайно важливий, тому кожен збір включає цю категорію;

● дрони – найзатребуваніші моделі Мавік та Айтел, антени, деталі для ремонту дронів, участь у тематичних зборах. Очі в небі, зокрема в нічний час, – життєва необхідність, це зберігає життя наших воїнів;

● військова техніка – прилади нічного бачення, приціли, спорядження, бронеплити, деталі для модернізації зброї.

Slots City оплачує навчання військових в школі БПЛА та регулярно надає гуманітарну допомогу переселенцям. В цьому місяці чимало коштів було залучено для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Благодійна організація Слотс Сіті системно перераховує кошти на потреби лікарень, де відновлюються військові та цивільні.

На сьогодні за допомогою гостей, які вносять депозити реальними грошима та залученні інших донатів вдалось здійснити закупки на понад 50 млн гривень. Робота не зупиняється, адже поки триває війна, наші військові відчуватимуть підтримку кожного.