Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
27 липня 2023, 20:28

Від ворожого обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської ОТГ, двоє людей отримали поранення

На Миколаївщині внаслідок вечірнього ворожого обстрілу Куцурубської громади поранені двоє людей - 20-річний хлопець і 15-річна дівчина.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Телеграмі:

Внаслідок вечірнього ворожого обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської громади, двоє молодих людей отримали осколкові поранення нижніх кінцівок. Це сталося сьогодні. Хлопець у віці 20 років та дівчина 15 років зазнали поранень та терміново доставлені до лікарні, де надається кваліфікована медична допомога.

Представники громади закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно шукати укриття для забезпечення власної безпеки.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: