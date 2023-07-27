Від ворожого обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської ОТГ, двоє людей отримали поранення

27 липня 2023, 20:28

На Миколаївщині внаслідок вечірнього ворожого обстрілу Куцурубської громади поранені двоє людей - 20-річний хлопець і 15-річна дівчина.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Телеграмі:

Внаслідок вечірнього ворожого обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської громади, двоє молодих людей отримали осколкові поранення нижніх кінцівок. Це сталося сьогодні. Хлопець у віці 20 років та дівчина 15 років зазнали поранень та терміново доставлені до лікарні, де надається кваліфікована медична допомога.

Представники громади закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно шукати укриття для забезпечення власної безпеки.