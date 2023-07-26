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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
27 липня 2023, 13:12

У ніч на 27 липня 2023 року знищено 8 ударних БпЛА

Уночі 27 липня 2023 року русня атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски КР «Калібр» з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

💥 «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Повідомлять місцеві адміністрації.

Щодо «шахедів» то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

✈️ За минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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