Чиновникам та народним обранцям закрили кордони - ЗМІ

27 липня 2023, 13:28

Повідомляється, що народним депутатам і чиновникам заблокували виїзд за кордон після низки скандалів. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.

«Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратили зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі. Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються», – сказав співрозмовник.

Він зазначив, що буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном. Це саме стосується і військових.

«Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати», – додало джерело.

Видання вказує, що напередодні з'явилася непідтверджена інформація, що «на прикордонні пости розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон».

У Державній прикордонній службі зазначили, що будуть дотримуватися чинного законодавства.

«Заходи прикордонного контролю й надалі відбуватимуться відповідно до норм чинного законодавства, в т.ч. і правил, які встановлені на період дії воєнного стану та прописані в постанові уряду номер 57», – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа від партії Слуга народу Юрія Арістова помітили на Мальдівах у готелі Waldorf Astoria Maldives.

Незабаром після оприлюднення цієї інформації Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.

А 26 липня стало відомо, що СБУ і ДБР провели обшуки у Арістова і розслідують законність його виїзду на відпочинок під час війни.