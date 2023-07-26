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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
27 липня 2023, 13:47

Ворог не припиняє обстріл Донеччини: за добу росіяни вбили 1 жителя, поранили 9

Сьогодні, 27 липня, вранці відбулись обстріли з боку військ рф на Донецькому напрямку, які призвели до пошкодження Авдіївського коксохімічного заводу.

Крім того, по Авдіївці стірляли з РСЗВ Град і артилерії. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку пошкоджено два будинки у Кураховому. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ. У Мар'їнській громаді поранено 2 людини: у Красногорівці і Новомихайлівці; 1 людина поранена в Соловйовому Очеретинської громади", - пише Кириленко.

Повідомляється про обстріли на інших напрямках:

"На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 - у Торецьку, 1 - у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і 2 будинки у Торському Лиманської громади", - йдеться у повідомленні.

Джерело: "Донецька ОВА"
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