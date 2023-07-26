Верховна Рада прийняла рішення про припинення повноважень нардепа Юрія Арістова

27 липня 2023, 13:55

Верховна Рада прийняла рішення про припинення повноважень народного депутата Юрія Арістова, представника партії Слуга народу, достроково. Про це повідомив Ярослав Железняк, інший народний депутат, через свій канал у Telegram, в четвер, 27 липня.

Зазначається, що за це рішення проголосували 320 парламентаріїв, не було жодного голосу проти. Двоє народних обранців утримались, а 32 депутати не брали участі у голосуванні.

Железняк зауважив, що кількість народних депутатів у Верховній Раді з новим рішенням становить 403, що стало новим антирекордом.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про пребування Юрія Арістова, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на Мальдівах у готелі Waldorf Astoria Maldives. Вартість його проживання там становила від 100 тисяч гривень за добу.

В результаті оприлюднення цієї інформації, Юрій Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.

Також варто зазначити, що 26 липня Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у приміщеннях, що належать Арістову, і розслідують легальність його виїзду на відпочинок під час часу війни.