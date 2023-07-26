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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
27 липня 2023, 13:55

Верховна Рада прийняла рішення про припинення повноважень нардепа Юрія Арістова

Верховна Рада прийняла рішення про припинення повноважень народного депутата Юрія Арістова, представника партії Слуга народу, достроково. Про це повідомив Ярослав Железняк, інший народний депутат, через свій канал у Telegram, в четвер, 27 липня.

Зазначається, що за це рішення проголосували 320 парламентаріїв, не було жодного голосу проти. Двоє народних обранців утримались, а 32 депутати не брали участі у голосуванні.

Железняк зауважив, що кількість народних депутатів у Верховній Раді з новим рішенням становить 403, що стало новим антирекордом.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про пребування Юрія Арістова, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на Мальдівах у готелі Waldorf Astoria Maldives. Вартість його проживання там становила від 100 тисяч гривень за добу.

В результаті оприлюднення цієї інформації, Юрій Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.

Також варто зазначити, що 26 липня Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у приміщеннях, що належать Арістову, і розслідують легальність його виїзду на відпочинок під час часу війни.

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