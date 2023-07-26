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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
27 липня 2023, 14:06

Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченко

Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко. Про це у своїх телеграм-каналах удень 27 липня повідомили декілька парламентарів.

"За" на засідання парламенту проголосував 321 народний депутат. Проти, за інформацією Олексія Гончаренка, проголосували “слуги народу” Богдан Яременко та Єлізавета Богуцька.

За словами нардепа Ярослава Железняка, питання призначення нового міністра сьогодні у порядку денному не стоїть і скоріш за все не буде на цьому тижні. Ірина Геращенко розповіла, що Ткаченко виступив перед парламентарями з коротким звітом.

20 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що попросив прем'єр-міністра розглянути відставку Олександра Ткаченка. Ткаченко розповів, що сам написав заяву через “хвилю непорозуміння з приводу важливості культури під час війни”.

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