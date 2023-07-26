Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальну мобілізацію ще на 90 днів

27 липня 2023, 14:13

Верховна Рада України прийняла законопроєкт щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в країні ще на 90 днів. Інформацію про це надав народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі у четвер, 27 липня.

Постанову підтримали 347 депутатів. Це означає, що воєнний стан та загальна мобілізація продовжаться щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Запропонував продовжити термін дії воєнного стану та мобілізації президент Володимир Зеленський вчора. Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану через початок повномасштабного вторгнення росії.

Це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку війни. Останнім разом їх продовжували у травні і термін закінчувався 18 серпня.