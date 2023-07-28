Ситуація щодо російського вторгнення на 28.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила більше 244,8 тис. осіб, знищено уже 4000 БПЛА ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4190 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,
- артилерійських систем – 4775 (+30) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 458 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 709 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!