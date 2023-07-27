Зеленський вніс зміни до закону про виділення півмільярда гривень на музей Голодомору

28 липня 2023, 17:03

Президент Володимир Зеленський вніс нові пропозиції до закону "Про внесення змін до додатку №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким передбачалося виділити 573,9 млн гривень на завершення будівництва музею Голодомору". Про це стало відомо з реєстраційної картки законопроєкту №9437.

Законопроєкт було повернуто до Верховної Ради з пропозиціями президента, але текст самого документа поки що не оприлюднено на сайті парламенту.

Варто зазначити, що депутати прийняли цей закон 13 липня. За планами на поточний рік, мало бути завершено реалізацію проекту першої черги будівництва в повному обсязі, зокрема, забезпечити технологічний ствол з гідроізоляцією, розпочати благоустрій та освітлення території внутрішнього двору, побудувати пандус у парку, провести внутрішні оздоблювальні роботи у офісній частині будівлі "Свічка пам'яті", а також встановити обладнання відеоспостереження та зовнішнє освітлення.

На кінець 2021 року, перед розпочаттям повномасштабної війни, президент Зеленський наказав уряду завершити реконструкцію першої черги та почати будівництво другої черги Національного музею Голодомору.