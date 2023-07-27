В місті Таганрог Ростовської області рф стався сильний вибух - РосЗМІ

28 липня 2023, 17:46

У п'ятницю, 28 липня, у місті Таганрог Ростовської області рф стався сильний вибух. Російські пабліки і ЗМІ активно повідомляють про цю подію, яка сталася неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.

Відеозаписи з місця події показують, як над будинками піднімається густий дим, а вибуховою хвилею вибило вікна у найближчих будівлях. Також на місці вибуху утворилася велика вирва розміром приблизно 5х5 метрів.

Кількість постраждалих підтверджено – 17 людей, але дані щодо можливих травм і стану потерпілих можуть змінюватися залежно від розвитку ситуації. Поки що офіційних версій щодо причини вибуху немає, і розслідування знаходиться на етапі збору інформації та дослідження доказів.