На росії звинувачують Україну в атаці на Таганрог

28 липня 2023, 18:54

На території російського міста Таганрог Ростовської області начебто впали уламки ракети С-200. Про це повідомило міноборони рф у п’ятницю, 28 липня.

Країна-агресор звинуватила у використанні Україну зенітної ракети комплексу ППО С-200, яку нібито переобладнали в ударний варіант.

На росії стверджують, що засобами ППО "Українська ракета" була виявлена та перехоплена у повітрі. Після цього її уламки пошкодили декілька будівель і травмували місцевих мешканців.

Трохи пізніше у міноборони рф заявили про повторну атаку цим же типом ракети. Її начебто перехопили в районі міста Азов Ростовської області, після чого уламки впали у безлюдній місцевості.

Разом з тим відомо, що біля Таганрогу є військова авіабаза, на якій розташовані літаки А-50 і бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Є там і майданчики для запуску безпілотників.

Раніше ЗМІ повідомили про сильний вибух у Таганрозі. Постраждали принаймні 17 осіб. Інцидент стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку рф.