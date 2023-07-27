В центрі окупованого Донецька вибухи та руйнування. Фото

28 липня 2023, 19:10

Користувачі соцмереж повідомляють про потужні вибухи та задимлення в центрі тимчасово окупованого Донецька.

На фото, що роблять місцеві, можна побачити зруйновану будівлю так званого «міністерства внутрішніх справ днр».

В дописах та коментарях повідомляється про багато швидких, але окупаційна влада на даний час не дала жодних коментарів з наявності жертв чи постраждалих, окрім того, що у всьому винен «Київський режим»

Увага: Цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Також слід оминати будівель та споруд, де можуть бути розміщені військові, військова техніка або представники окупаційної влади країни-агресора.