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Суспільна думка
Події
28 липня 2023, 19:10

В центрі окупованого Донецька вибухи та руйнування. Фото

Користувачі соцмереж повідомляють про потужні вибухи та задимлення в центрі тимчасово окупованого Донецька.

На фото, що роблять місцеві, можна побачити зруйновану будівлю так званого «міністерства внутрішніх справ днр».

В дописах та коментарях повідомляється про багато швидких, але окупаційна влада на даний час не дала жодних коментарів з наявності жертв чи постраждалих, окрім того, що у всьому винен «Київський режим»

Увага: Цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Також слід оминати будівель та споруд, де можуть бути розміщені військові, військова техніка або представники окупаційної влади країни-агресора.

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