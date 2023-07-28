Подробиці про ситуацію в Дніпрі. Інформація оновлюється

28 липня 2023, 21:19

Подробиці про вибух, який пролунав у Дніпрі, будуть пізніше, мешканців просять не залишати укриттів, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Інформаційна тиша!!!! Всі подробиці згодом. Не залишайте укриття", - написав Лисак у телеграм-каналі ввечері в п'ятницю.

Крім того, є загроза застосування балістичного озброєння - у східних та південних регіонах України.

У Telegram-каналах повідомляють про вибухи в Дніпрі та Запоріжжі.

На 21:20 Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.

"Російські терористи…"

На 21:30

У місті Дніпро під час повітряної тривоги сталися сильні вибухи, які були наслідком ракетного удару з боку росії до одного з багатоповерхових житлових будинків. Про це було повідомлено народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Бакумовим у його Телеграм-каналі.

"Дніпро. Держава-терорист завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці", - зазначив нардеп.

За його словами, на місці події розпочалися оперативні роботи з метою порятунку людей та ліквідації наслідків цієї атаки.

На 21:40 Ігор Клименко - МВС в Телеграм-каналі.

Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.