В столиці зафіксували рекордну вагу домашнього пацюка - ЗМІ

28 липня 2023, 15:55

В одній з ветеринарних клінік столиці Києва зафіксували рекордну вагу домашнього пацюка. Його ім'я - Сквиш, а вага складає 885 грамів, при зрості близько 47 см. Цю інформацію повідомляє новинний портал "Київ 24".

Щура колись знайшли на вулиці Дмитро та Яна Павленки. Тоді він був схожий на маленьку мишку, але на диво, не злякався людей і швидко прижився в новому домі. Він не гриз дроти і не перекидав вази, проте завжди ревнував до комп'ютерної миші і просився, щоб його почухали.

Власник пацюка, Дмитро, служить у Збройних Силах України, тому буває вдома нечасто. Коли одного разу повернувся, не очікував побачити свого улюбленця таким великим. Сквиш постійно ріс і ставав все більшим. За даними з відкритих джерел, в світі немає сірого пацюка, який би важив більше 885 грамів, і тепер в Україні такий пацюк є.

Нещодавно, у тропічному лісі на півночі Австралії рейнджери виявили гігантську очеретяну жабу, яка може побити світовий рекорд. Її вага становить 2,7 кілограма, що у шість разів більше за середню жабу. Екологи організації Queensland Environment вважають, що ця жаба, можливо, стане новим рекордсменом.