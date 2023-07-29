Запоріжжя під обстрілом росіян: є загиблі та поранені

29 липня 2023, 21:22

Під час вечірньої повітряної тривоги у Запоріжжі лунали сильні вибухи. Місто зазнало ракетного обстрілу з боку росіян. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв у своєму Телеграм-каналі.

«Ворожа ракета влучила у відкриту місцевість. На жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих людей», – написав чиновник.

За його словами, внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітньої установи та супермаркету. Місцева влада розгорнула на місці події штаб допомоги - там працюють волонтери, психологи та екстрені служби міста.

Спочатку вторгнення рф до України частина Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Підконтрольна частина України, в тому числі обласний центр - регулярно обстрілюється. Ворог завдає ракетних ударів по житлових будинках та цивільних об'єктах у Запоріжжі та області, а також застосовує важку зброю. Жертвами російського обстрілу вже стали десятки мирних людей.