ЗСУ скоро будуть в Криму – Буданов

29 липня 2023, 12:52

За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирила Буданова, українські військові скоро зможуть звільнити Кримський півострів, який наразі окупований росіянами.

Про це він заявив у коментарі для "ТСН". Відповідаючи на питання щодо дати входу українських військ до Криму, Буданов зазначив, що це станеться "скоро", але точну дату деокупації не вказав, лише підтвердив, що це відбудеться незабаром.

Керівник ГУР також наголосив, що присутність "вагнерівців" на території Білорусі не налякає українські сили оборони, він назвав загрозу з боку Білорусі нереальною.

Голова розвідки додав, що кількість російських окупаційних військ залишається на тому ж рівні, і постійна мобілізація дозволяє російським військам поповнювати втрати.

Також стало відомо, що вибухи, які сталися у тимчасово окупованому Криму вранці 19 липня, є результатом успішної операції українських військових. Він також закликав українців, які залишилися на окупованих територіях або були примусово переселені на територію російської федерації, пам’ятати про можливість зворотного зв'язку @guruabot.