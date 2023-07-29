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Суспільна думка
Події
29 липня 2023, 13:40

Знищено черговий склад боєприпасів окупантів в Криму - ГУР

Вечером в суботу, 28 липня, в Козачій бухті тимчасово окупованого Криму стався вибух, в результаті якого було знищено склад боєприпасів російських загарбників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Інцидент відбувся близько 22:00, свідки почули два вибухи, а потім сталися детонації боєприпасів. На місце події прибули машини швидкої допомоги та поліція.

За інформацією від ГУР – у районі Козачої бухти дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

Представники Головного управління розвідки повідомили, що вибухи та детонація стались на "тимчасовому складі" боєкомплекту російських окупантів.

Джерело: "ГУР МО"
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