Зеленський на бойових позиціях Донеччини привітав бійців ССО

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій, які знаходяться на передових позиціях Бахмутського напрямку на Донеччині, з їхнім професійним святом.
"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!" - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі в суботу.
Президент також додав до повідомлення відео, на якому особисто вітає бійців в одній зі споруд на бойових позиціях.
Водночас, Зеленський утримався від розкриття деталей актуальних операцій Сил спеціальних операцій, зазначивши, що такі інформації стануть відомими "тільки з часом". "Але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне", - зазначив Президент.