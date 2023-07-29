Зеленський на бойових позиціях Донеччини привітав бійців ССО

29 липня 2023, 14:03

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій, які знаходяться на передових позиціях Бахмутського напрямку на Донеччині, з їхнім професійним святом.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!" - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі в суботу.

Президент також додав до повідомлення відео, на якому особисто вітає бійців в одній зі споруд на бойових позиціях.