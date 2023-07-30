Ситуація щодо російського вторгнення на 30.07.2023

За добу Сили оборони знищили 14 танків та 9 артилерійських систем російських окупантів, збили 4 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять 245,7 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 245700 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4205 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8178 (+11) од,
- артилерійських систем – 4795 (+9) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 459 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 711 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!