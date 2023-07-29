30 липня 2023, 12:45 Удар по навчальному закладу в Сумах: зросла кількість жертв Внаслідок удару по місту Суми, що стався 29 липня, міська рада повідомила про двох загиблих і 20 травмованих. У повідомленні йдеться: "Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждало 20 (троє залишаються в лікарні). Надано тимчасове місце для проживання 13 особам". Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднила фотографії з місця ракетного удару по Сумах. Протягом усієї ночі рятувальники активно працювали над ліквідацією наслідків цього ворожого ракетного удару. Ввечері 29 липня російські терористичні сили здійснили ракетний удар по одному із навчальних закладів у місті Суми, внаслідок чого чотириповерхова будівля зазнала значних руйнувань. На місце події негайно прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Крім демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій і пошукових робіт, рятувальники також активно гасили виявлені осередки горіння. О 03:04 30 липня пожежу, яка охопила значну площу, вдалося повністю ліквідувати. Аварійні роботи на місці удару продовжуються. Пресслужба повідомляє, що до ліквідації наслідків удару залучено 42 бійці і 10 одиниць техніки ДСНС. Джерело: "ДСНС України" irtafax.com