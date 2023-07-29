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Суспільна думка
Події
30 липня 2023, 12:53

Уночі 30 липня 2023 року знищено 4 ударнх та 4 розвідувальних БпЛА

Уночі 30 липня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

✈️ Авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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