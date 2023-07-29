30 липня 2023, 13:28

На москві заявляють про атаку безпілотників. Очевидці у неділю, 30 липня, повідомляють про вибух у районі однієї із веж "москва-сіті". Над будинком видно дим. На місце приїхали екстрені служби.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, все сталося о третій ночі.

"Звук вибуху розбудив мешканців сусідніх будинків на Кутузовському проспекті", - йдеться у повідомлені.

Вибух стався на рівні 5-6 поверхів у 50-поверховому будинку "IQ-квартал", що знаходиться в "москва-сіті". Безпілотник врізався у один із офісів, також є пошкодження на перших поверхах.

Всіх мешканців вежі евакуювали. За даними російських ЗМІ, у цьому ж будинку розміщено одразу три російські міністерства: Міністерство економічного розвитку, Міністерство промислової та торговельної політики, Міністерство зв'язку.

На відео, знятому очевидцями, видно документи міністерства зв'язку рф , які були винесені з офісу вибуховою хвилею.

У той же час повідомляється про роботу ППО на заході подмосков'я. Там, як повідомляють, збили два безпілотники.