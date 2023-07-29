Природні дива: на росії внаслідок урагану загинуло восьмеро людей - РосЗМІ

30 липня 2023, 13:56

На росії внаслідок урагану загинуло восьмеро людей, з них троє дітей, і ще 27 осіб отримали поранення, як повідомляють російські пабліки та ЗМІ, зокрема ТГ-канал Mash.

Згідно з повідомленням, стихія зачепила всю Поволжську область, але найбільше удару дійшлося республіці Марій-Ел. Група туристів, яка відпочивала біля озера Яльчик, зазнала особливої негоди. У таборі, де зупинялись кілька сотень людей, пролунав потужний ураган, і на них упали дерева, що призвело до смерті восьми осіб, включаючи дітей, а також численних травм.

Керівник Марій-Ел повідомив, що ураган спричинив перебої з електропостачанням у 36 тисяч господарств. За даними МНС, відновити електропостачання потрібно у 520 населених пунктах. Понад 550 дерев було повалено, пошкоджено покрівлі 41 житлового будинку та семи соціально значущих об'єктів.