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Суспільна думка
Події
30 липня 2023, 13:56

Природні дива: на росії внаслідок урагану загинуло восьмеро людей - РосЗМІ

На росії внаслідок урагану загинуло восьмеро людей, з них троє дітей, і ще 27 осіб отримали поранення, як повідомляють російські пабліки та ЗМІ, зокрема ТГ-канал Mash.

Згідно з повідомленням, стихія зачепила всю Поволжську область, але найбільше удару дійшлося республіці Марій-Ел. Група туристів, яка відпочивала біля озера Яльчик, зазнала особливої негоди. У таборі, де зупинялись кілька сотень людей, пролунав потужний ураган, і на них упали дерева, що призвело до смерті восьми осіб, включаючи дітей, а також численних травм.

Керівник Марій-Ел повідомив, що ураган спричинив перебої з електропостачанням у 36 тисяч господарств. За даними МНС, відновити електропостачання потрібно у 520 населених пунктах. Понад 550 дерев було повалено, пошкоджено покрівлі 41 житлового будинку та семи соціально значущих об'єктів.

Також варто нагадати, що на москві повідомили про атаку безпілотника. Мер російської столиці відзвітував, що вночі місто зазнало нападу з боку страшного безпілотника, проте, як стверджується, його було успішно 😱 збито.

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