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Суспільна думка
Суспільство
30 липня 2023, 14:09

Окупанти активно ремонтують "кримський міст": фото - ЗМІ

На тимчасовій, незаконно зведеній надбудові «кримській міст», що з’єднує материкову територію сусідньої ворожої держави та український тимчасово окупований Крим, – помітили активну спробу залатати нещодавні наслідки вибухової події.

На кадрах, які зафіксували з сусіднього, поки що цілого, залізничного мосту видно, що окупанти пригнали будівельну техніку та живу силу для чергової спроби відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що дана надбудова є незаконною, та має важливе логістичне значення для окупаційних сил армії рф.

Як повідомлялось раніше в ЗМІ: Цивільним не рекомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Зруйнована надбудова поряд тимчасово окупованого Криму - є законною військовою ціллю, та повноцінним військовим об'єктом окупаційних військ російської федерації.

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