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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
31 липня 2023, 12:03

Ситуація щодо російського вторгнення на 31.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 246,1 тис. осіб, знищено більше 4800 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4211 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4816 (+21) од,
  • РСЗВ – 699 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 460 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 715 (+4).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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