Ситуація щодо російського вторгнення на 31.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 246,1 тис. осіб, знищено більше 4800 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
- артилерійських систем – 4816 (+21) од,
- РСЗВ – 699 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 460 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 715 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!