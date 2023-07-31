Кривий Ріг: знов збільшилась кількість загиблих та поранених

31 липня 2023, 18:00

Вранці 31 липня росія випустила ракети по Кривому Рогу, що призвело до руйнування багатоповерхового будинку. Один з прямих ударів ракети спричинив руйнування поверхів з 4 по 9. Унаслідок цієї трагедії, була підтверджена інформація про загибель дитини віком 10 років .

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що на 17:30 було підтверджено про загибель шести осіб. Постраждали 75 людей, серед них 6 дітей. З 22 госпіталізованих осіб, двоє знаходяться у важкому стані. У зв'язку з цією катастрофою, місто оголосило день жалоби , що розпочнеться з 1 серпня .

Президент Володимир Зеленський також звернувся до громадян зі смутною новиною про трагічні наслідки ракетного удару. Він заявив, що було випущено дві балістичні ракети , які призвели до повного руйнування в житловому будинку з 4 по 9 поверхи.

На жаль, серед загиблих є дитина та її мати. Кількість поранених та травмованих десятків людей. Президент запевив, що необхідна допомога надається усім потерпілим.

«До рятувальної операції залучено понад 350 осіб. Я дякую кожному й кожній, хто рятує життя та допомагає людям!», – підкреслив Володимир Зеленський.