Херсон під ворожим обстрілом: знов жертви та поранення серед цивільних

31 липня 2023, 20:06

Херсон продовжує зазнавати масивних обстрілів з боку російських терористичних військ. Від самого ранку 31 липня житловий мікрорайон міста став мішенню обстрілів, що призвело до кількох жертв та постраждалих.

Прокуратура області документує наслідки цих атак та проводить досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, о 11:00 31 липня російські війська обстріляли житловий мікрорайон міста Херсон, внаслідок чого один 65-річний чоловік отримав несумісні із життям осколкові поранення.

Також вранці, внаслідок удару по середмістю обласного центру, - загинув працівник комунального підприємства, а четверо його колег дістали поранення.

Згідно з останніми даними на 15:30, у результаті обстрілів було травмовано щонайменше 10 цивільних осіб, серед яких - чотири волонтери та неповнолітній хлопчик.

Станом на 19:00 внаслідок обстрілів обласного центру травмовано вісімнадцять цивільних осіб. Серед поранених волонтери та 16- річна дівчинка. Також помер поліцейський, який дістав поранення під час російського обстрілу.