Крививий Ріг: бгато жертв та постраждалих від ракатного удару росії

31 липня 2023, 12:45

Трагічна подія сталася в Кривому Розі в результаті ракетного удару, вчиненого російськими терористами.

За словами міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, внаслідок цього нападу загинуло двоє людей, але згодом кількість жертв збільшилась до чотирьох, ще 20 отримали поранення.

Від п'яти до семи осіб перебувають під завалами. Заява міністра була зроблена під час телемарафону, що проходив у понеділок, 31 липня.

За його словами, ракетний удар був завданий о 9:02, спрямований на центр Кривого Рогу.

"Зруйновано від 5-го до 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку. Також практично знищено технікум політехнічного інституту Кривого Рогу", – повідомив міністр, намагаючись передати масштаби знищень.

Наразі рятувальні роботи тривають усюди, де лише можливо, з метою дістати людей з-під завалів. Створена спеціальна комісія проводить поквартирний обхід у будинку, в який влучила російська ракета.

Міністр вказав, що на момент удару у будівлі технікуму майже не було жодних людей, за винятком кількох осіб, що знаходилися на першому поверсі кафе.

"Тут розташований підрозділ Нацполіції, який також зазнав ушкоджень унаслідок цієї атаки. Варто підкреслити, що удар спрямовано виключно проти об'єктів цивільної інфраструктури, національних майнових цінностей та мирного населення", – зазначив він, висловлюючи стурбованість стосовно безпеки цивільних.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вдалий порятунок дитини 2013 року народження.

Офіс генпрокурора повідомив про 25 постраждалих у Кривому Розі. Серед них чотири дитини. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.1 ст. 438 КК України).